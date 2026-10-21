Профессор Байрамгулова подчеркнула, что витамины А, С, D и цинк могут смягчить симптомы гриппа

Витамины А, С, D и цинк могут смягчить симптомы гриппа. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор кафедры естественных наук Сибайского института Уфимского университета науки и технологий Гульфира Байрамгулова, передает РИА Новости .

Витамин С обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, поэтому его рекомендуется принимать при первых признаках простуды или гриппа для облегчения состояния. Традиционная медицина также советует употреблять ягодные морсы. Витамин А увлажняет слизистые оболочки, снижая восприимчивость к инфекциям, а витамин D поддерживает иммунную систему, пишет «Ридус».

Цинк, по словам специалиста, сокращает продолжительность болезни и ускоряет выздоровление. Микроэлемент лучше всего усваивается из продуктов животного происхождения — мяса, морепродуктов и сыров. Эксперт подчеркнула, что для укрепления здоровья важно сочетать сбалансированное питание с приемом необходимых добавок.2 источника