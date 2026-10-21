Врач Шрамко назвала октябрь оптимальным месяцем для вакцинации от гриппа

Октябрь остается подходящим временем для прививки от гриппа, так как иммунная защита формируется за две–три недели. Об этом сайту «Краснодарские известия» сообщила врач по медицинской профилактике ГБУЗ ЦОЗиМП Яна Шрамко.

Специалист отметила, что оптимальный период для вакцинации длится с сентября по ноябрь, однако сделать прививку можно и до декабря, если еще не начался эпидемический подъем. Процедура не защищает от всех ОРВИ, но существенно снижает риск осложнений, тяжелого течения болезни и госпитализации.

Врач добавила, что, по данным Роспотребнадзора на 41-ю неделю 2026 года, 98,2% выявленных вирусов составили негриппозные инфекции (преимущественно риновирусы и парагрипп), а доля гриппа достигла 1,8%.