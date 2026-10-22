Антибиотики, иммуномодуляторы или противовирусные: что действительно нужно при ОРВИ

Несколько дней Иркутская область жила тревожными слухами об особо опасной инфекции после смерти сотрудницы противочумного института. Чума в итоге не подтвердилась. Зато среди контактировавших с погибшей нашли то, с чем россияне этой осенью сталкиваются куда чаще, — риновирус и коронавирус.

В этом и есть парадокс сезона: пугают нас редкие экзотические болезни, а болеем мы преимущественно ОРВИ. Они кажутся банальными, поэтому и лечат их нередко по привычке: антибиотиком «на всякий случай», средствами «для поднятия иммунитета» или просто таблетками от температуры и насморка. Но эти препараты работают совершенно по-разному, а некоторые на вирус вообще не действуют.

Вирусные сводки



Роспотребнадзор фиксирует, что в разных регионах России сейчас преобладают возбудители негриппозной этиологии. В лидерах — риновирусы, аденовирусы и другие респираторные вирусы. И слово «привычные» здесь обманчиво. Под общим названием ОРВИ скрывается множество разных инфекций, а по одним только симптомам определить конкретного возбудителя зачастую невозможно.

Вирусы постоянно мутируют и приспосабливаются. Насморк или боль в горле — это не результат продутой шеи, а следствие активной вирусной агрессии. В этой ситуации не так важно, какой именно из двухсот существующих вирусов вызвал недомогание. Важно как можно скорее начать лечение, чтобы заблокировать размножение вируса на самых ранних этапах и не дать болезни развиться.

Иммуномодуляторы: стоит ли подстегивать иммунитет?



Одна из самых распространенных идей, которая многим приходит в голову при первых симптомах простуды, — попытаться поднять иммунитет. Но при ОРВИ проблема обычно не в том, что иммунная система бездействует. Встретившись с патогеном, она мгновенно запускает защитный ответ [1] , ведь сам по себе вирус является мощнейшим естественным стимулятором нашего иммунитета. К тому же абсолютное большинство из нас не страдает иммунодефицитом, а значит, защитная система изначально способна к борьбе и не требует искусственного допинга извне.

Иммунитет не работает по принципу «чем сильнее, тем лучше» и не переходит по команде в «турборежим». Как отмечает профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус, дополнительное вмешательство в уже работающий иммунный ответ требует крайне осторожного подхода.

Антибиотики: против вирусов не работают



Согласно клиническим рекомендациям Минздрава, при неосложненном течении ОРВИ антибактериальная терапия не показана. Использование антибиотиков при простуде — одна из самых распространенных ошибок. Эти препараты действуют на бактерии, а против вирусов бесполезны, поэтому при вирусной инфекции не дают терапевтического эффекта. Но определить это должен врач: принимать такие препараты «на всякий случай» нельзя.

Симптоматические средства: временное облегчение



Обезболивающие, жаропонижающие, средства от кашля, насморка и боли в горле действительно могут заметно облегчить состояние. Но важно понимать их роль: такие препараты работают прежде всего с внешними проявлениями болезни, а не с ее причиной. Если простуда вызвана вирусом, а это происходит в 95% случаев, возбудитель продолжает свой инфекционный цикл. Оставляя вирус жить в клетках, мы даем ему фору. И чем дольше вирус беспрепятственно находится в нашем организме, тем выше становится общая вирусная нагрузка и, как следствие, риск развития осложнений.

Противовирусные средства: воздействовать на причину



Акцент на прямой противовирусной терапии соответствует и современному международному подходу. В актуальных рекомендациях ВОЗ по гриппу основу медикаментозного лечения составляют противовирусные средства, тогда как рутинная стимуляция иммунитета в стандартные схемы не входит.

Отличить грипп от других респираторных вирусов можно только при лабораторной диагностике. Проводят ее не всем и не всегда. При этом респираторные инфекции могут вызывать более 200 разных вирусов. Понять, какой из них атаковал конкретного человека по одним только симптомам, затруднительно.

В обновленных рекомендациях Минздрава в качестве возможных противовирусных средств допускается только умифеновир (например, торговой марки «Арбидол»).

Как объясняет принцип действия препарата профессор Продеус, умифеновир мешает вирусу проникнуть внутрь клетки и использовать ее для дальнейшего размножения. Вирус теряет способность размножаться и быстро уничтожается естественными силами организма.

Важные правила



Даже при правильном выборе лекарственной терапии остаются базовые меры, которые помогают организму справляться с инфекцией: отдых, достаточное питье, проветривание помещения и контроль самочувствия.

При высокой температуре, выраженной слабости, затрудненном дыхании, ухудшении состояния лучше не затягивать с обращением к врачу. Любые препараты следует применять по инструкции и с учетом мнения специалиста.

Вирус сам по себе является активным стимулятором иммунной системы. А большинство из нас не страдает иммунодефицитом.