В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужна прививка от гриппа

Детям, людям старше 60 лет, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями следует уделить особое внимание вакцинации против гриппа. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рекомендовали прививаться медицинским и социальным работникам, а также сотрудникам образовательных организаций.

Вакцинация особенно важна для тех, кто из-за работы или условий проживания чаще рискует заразиться гриппом либо тяжелее перенести болезнь.

В Роспотребнадзоре отметили, что в первые две недели после прививки формируется иммунный ответ. В этот период желательно избегать контактов с людьми, у которых есть инфекционные заболевания.

По данным ведомства, эпидемиологическая обстановка по гриппу в Москве в период с 12 по 18 октября соответствовала сезонным показателям, а заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущей неделей.