Россиянам рассказали о правильной подготовке к вакцинации

Роспотребнадзор: перед вакцинацией от гриппа нужна консультация врача

Вакцинация снизит риск тяжелого течения гриппа, но к ней тоже нужно подготовиться. Перед прививкой следует пройти осмотр и отказаться от некоторых лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Врач-терапевт или педиатр оценит состояние пациента непосредственно перед вакцинацией. Ее могут отложить из-за высокой температуры или недомогания, обычно на две-четыре недели.

Перед прививкой не стоит пить алкоголь, жаропонижающие и антигистаминные препараты. Последний прием пищи рекомендуется за один-два часа до похода в поликлинику.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал простуду самой распространенной среди детей болезнью. Он призвал вакцинироваться, чтобы защитить ребенка и членов его семьи.