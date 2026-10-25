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    Россиянам рассказали о правильной подготовке к вакцинации

    Роспотребнадзор: перед вакцинацией от гриппа нужна консультация врача

    Фото: РИА «Новости»

    Вакцинация снизит риск тяжелого течения гриппа, но к ней тоже нужно подготовиться. Перед прививкой следует пройти осмотр и отказаться от некоторых лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    Врач-терапевт или педиатр оценит состояние пациента непосредственно перед вакцинацией. Ее могут отложить из-за высокой температуры или недомогания, обычно на две-четыре недели.

    Перед прививкой не стоит пить алкоголь, жаропонижающие и антигистаминные препараты. Последний прием пищи рекомендуется за один-два часа до похода в поликлинику.

    Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал простуду самой распространенной среди детей болезнью. Он призвал вакцинироваться, чтобы защитить ребенка и членов его семьи.

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