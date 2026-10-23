Свыше 18 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа в Дубне

В Дубне прививки от сезонного гриппа сделали уже более 18 тысяч человек. Бесплатная вакцинация продолжается во всех поликлиниках Дубненской больницы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Для взрослых и детей доступны три отечественные вакцины: «Совигрипп», «Гриппол Плюс» и «Флю-М». По данным больницы, процедура занимает несколько минут и помогает снизить риск тяжелого течения заболевания и осложнений, в том числе пневмонии.

Эпидемиолог Елена Белякова призвала жителей не откладывать вакцинацию. Она отметила, что прививка важна не только для личной защиты, но и для снижения риска заражения окружающих, особенно пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Записаться на вакцинацию можно через чат-бот Денис, по телефону 122 или на портале «Здоровье» Московской области. Кроме того, прививки делают в передвижных медицинских комплексах, на рабочих местах, в детских садах и школах.