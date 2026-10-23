Более 4,3 тысячи жителей Лыткарина сделали прививку от гриппа

В Лыткарине прививки от сезонного гриппа сделали 4,3 тысячя человек. Среди них 2,3 тысячи взрослых и 1,9 тысячи детей. Вакцинация продолжается в поликлиниках города, сообщили в Лыткаринской больнице.

Для взрослых используют вакцину «Флю-М», для детей — «Ультрикс Квадри». Перед процедурой терапевт или педиатр осматривает пациента и определяет, можно ли проводить вакцинацию.

Заместитель главного врача Лыткаринской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Надежда Шумакова отметила, что прививка помогает снизить риск тяжелого течения гриппа. В первую очередь своевременная вакцинация важна для детей, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто регулярно контактирует с большим количеством людей.

«Рекомендую жителям не откладывать вакцинацию и заранее позаботиться о своем здоровье», — отметила Надежда Шумакова.

Взрослые могут привиться в поликлинике № 1 на улице Комсомольской, дом 3, по будням с 08:00 до 15:00, а также в поликлинике № 2 на улице Коммунистической, дом 63, с 08:00 до 16:00.

Детей вакцинируют в детской поликлинике во 2-м квартале, дом 3. Прием ведут по вторникам и четвергам с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00.

Записаться к терапевту или педиатру можно по телефону 122, через портал «Здоровье» Московской области или чат-бот Денис в мессенджере «Макс».