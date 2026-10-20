Терапевт Водовозов предупредил о вреде самолечения антибиотиками

Прием антибиотиков без назначения может не дать лечебного эффекта и навредить организму. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, сообщает RT .

Водовозов пояснил, что антибиотики действуют против бактерий. Их применяют только при наличии патогенных бактерий в организме.

По словам терапевта, самостоятельный прием таких препаратов может повредить микрофлору кишечника, необходимую в том числе для нормальной работы иммунитета. В результате человек рискует получить вред вместо ожидаемого лечебного эффекта.

Врач отметил, что подавляющее большинство простуд проходят самостоятельно. При этом некоторые инфекции могут вызывать тяжелые осложнения: например, грипп способен привести к пневмонии.