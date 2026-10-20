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    Терапевт Водовозов предупредил о вреде самолечения антибиотиками

    Прием антибиотиков без назначения может не дать лечебного эффекта и навредить организму. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, сообщает RT.

    Водовозов пояснил, что антибиотики действуют против бактерий. Их применяют только при наличии патогенных бактерий в организме.

    По словам терапевта, самостоятельный прием таких препаратов может повредить микрофлору кишечника, необходимую в том числе для нормальной работы иммунитета. В результате человек рискует получить вред вместо ожидаемого лечебного эффекта.

    Врач отметил, что подавляющее большинство простуд проходят самостоятельно. При этом некоторые инфекции могут вызывать тяжелые осложнения: например, грипп способен привести к пневмонии.

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