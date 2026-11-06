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    Минздрав предложил разрешить врачам дистанционно наблюдать диабетиков

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Министерство здравоохранения России предложило внести изменения в работу участковых терапевтов, разрешив им дистанционно наблюдать за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. РИА «Новости» ознакомилось с проектом приказа ведомства.

    Согласно документу, медорганизации смогут оснащать поликлиники медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных. Количество устройств будет определяться с учетом количества пациентов, которым требуется дистанционный контроль состояния здоровья.

    Кроме того, в проекте приказа одно из изменений закрепляет возможность оказания терапевтической помощи с применением телемедицинских технологий. При этом пациенты смогут получать медицинскую помощь по месту жительства (пребывания) при острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, в том числе в случае вызова медработника.

    Ранее эндокринолог Галина Морозова рассказала, что метаболический синдром, связанный с нарушением обмена веществ и снижением чувствительности тканей к инсулину, может сократить продолжительность жизни человека на срок от 10 до 20 лет.

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