Кардиолог Конев назвал высокий уровень холестерина и диабет одними из главных факторов развития инфаркта
Наследственность, высокий уровень холестерина и диабет существенно увеличивают вероятность развития инфаркта. Об этом Zvezdanews сообщил геронтолог и врач-кардиолог Юрий Конев.
Специалист посоветовал нормализовать сон, оставаться физически активным и контролировать показатели артериального давления.
«Здоровый образ жизни в первую очередь. Следите за своими показателями, если они повышены. Регуляция давления, здоровый сон, ну и подвижность, двигательная активность», — пояснил Конев.
По словам эксперта, большинству людей хватает ежегодной диспансеризации для проверки организма. Пациентам с патологиями сосудов и сердца либо тем, кто уже перенес инфаркт, требуется регулярный контроль, при этом схему обследований важно определять вместе с лечащим врачом.