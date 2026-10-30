Гастроэнтеролог Белоусов порекомендовал не злоупотреблять свеклой при диабете

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что свекла полезна, но в ней содержатся оксалаты, поэтому при некоторых болезнях она может навредить.

В группе риска — люди со склонностью к мочекаменной болезни, так как вещество способствует образованию камней. Также от продукта стоит отказаться при тяжелых патологиях почек и подагре, пишет НСН.

Специалист рекомендует не злоупотреблять свеклой при диабете из-за большого количества природных сахаров. С осторожностью ее нужно есть людям с выраженной гипотонией, так как овощ может еще сильнее снизить давление. Свекольный сок, особенно в чистом виде, может раздражать ЖКТ и вызывать тошноту или изжогу. От продукта лучше отказаться при гастрите, язве, синдроме раздраженного кишечника и склонности к диарее.