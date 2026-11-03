Эндокринолог Лазуренко назвала признаки метаболического синдрома

Увеличение талии, изменения в анализах и повышенное давление могут указывать на метаболический синдром. Он способен предшествовать диабету второго типа, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко, сообщает Zvezdanews .

Один из заметных признаков — увеличение живота, особенно у мужчин. Лазуренко пояснила, что жир накапливается не только под кожей, но и вокруг внутренних органов. Его избыток может менять работу желудочно-кишечного тракта и других систем.

Врач посоветовала проверять не только общий холестерин, но и липопротеиды низкой плотности и триглицериды. Также важно следить за глюкозой натощак и гликированным гемоглобином: их изменения могут указывать на нарушения углеводного обмена.

Давление 140–150 мм ртутного столба и выше тоже требует внимания. Постоянная слабость и выраженная усталость, особенно во второй половине дня, могут сопровождать синдром, хотя эти симптомы неспецифичны.

Лечение должно быть комплексным. В первую очередь Лазуренко рекомендовала наладить сон и отдых, пересмотреть питание, физическую активность и управление стрессом. Необходимость лекарств врач определяет индивидуально. Подбирать терапию следует с эндокринологом или диетологом, без самолечения.