Эндокринолог Морозова предупредила, что метаболический синдром сокращает жизнь на 10–20 лет
Метаболический синдром способен сократить продолжительность жизни человека на 10–20 лет. Об этом рассказала врач-эндокринолог Галина Морозова, ее слова привел сайт «Вечерний Санкт-Петербург».
По словам специалиста, комплекс нарушений обмена веществ развивается из-за снижения чувствительности тканей к инсулину. Морозова предупредила, что такое состояние может спровоцировать диабет, рак, цирроз печени, инфаркт, инсульт и острый панкреатит.
Врач добавила, что диагноз обычно ставят при абдоминальном ожирении, повышенном давлении, сбоях углеводного обмена и низком уровне «хорошего» холестерина.