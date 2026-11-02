Кабинет диабетической стопы возобновил работу в Одинцове

В Межрайонном эндокринологическом центре в Одинцове возобновил работу кабинет диабетической стопы. Пациенты с сахарным диабетом первого и второго типов могут пройти здесь обследование для выявления поражений нервных волокон и профилактики серьезных осложнений. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Во время приема специалисты проверяют несколько видов чувствительности стоп: вибрационную, температурную, болевую и тактильную, а также оценивают сухожильные рефлексы. Для этого используют специальные медицинские инструменты, в том числе камертон, монофиламент и неврологический молоточек.

Как пояснила невролог Владлена Пинкас, диабетическая полинейропатия может долго развиваться незаметно. Из-за снижения чувствительности человек рискует не заметить повреждение кожи, ожог или давление тесной обуви. В результате даже небольшая рана может перерасти в незаживающую язву и привести к тяжелым последствиям.

Специалисты рекомендуют людям с диабетом ежедневно осматривать стопы. При появлении покраснения, отека, ран или изменении цвета кожи следует обратиться к врачу. Даже при отсутствии жалоб важно регулярно проходить обследования.

Возобновить работу кабинета удалось благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Записаться на прием можно через лечащего врача.