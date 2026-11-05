Пульмонолог рассказал, кто чаще других болеет пневмонией

Пульмонолог Абдуллина: дети и пожилые люди чаще других болеют пневмонией

У детей, людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями чаще других диагностируют пневмонию. Об этом рассказала заведующая пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы № 1, врач-пульмонолог Алина Абдуллина в беседе с РИА «Новости» .

Особенно уязвимыми врач назвала детей младше пяти лет: их иммунитет еще не сформировался, а узкие бронхи затрудняют откашливание мокроты.

Еще одну группу риска составили люди старше 65 лет: с возрастом их иммунная защита становится слабее. Вероятность заболевания также повышают хронические болезни — бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет, сердечная недостаточность, онкологические заболевания и ВИЧ-инфекция.

Особое внимание врач обратила на людей, которые долго принимают препараты, подавляющие иммунитет, например, после трансплантации органов или при лечении аутоиммунных заболеваний.

«Риск высок у лиц, злоупотребляющих алкоголем и курением. Табачный дым и этанол напрямую повреждают слизистые оболочки дыхательных путей и угнетают местный иммунитет», — добавила Абдуллина.

Пульмонолог также перечислила виды пневмонии: бактериальную, вирусную, грибковую и атипичную. Последние две, по ее словам, чаще встречается у людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее пульмонолог напомнила, что пневмония может проявиться в течение пяти дней после заражения. Болезнь начинается с поражения верхних дыхательных путей, а среди характерных симптомов врач назвала высокую температуру, слабость, кашель и боль в груди.