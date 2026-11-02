Диетолог Писарева оценила пользу корицы при диабете второго типа

Корица помогает снизить уровень сахара в крови при диабете второго типа, однако не заменяет лекарственную терапию. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По словам специалиста, вещества в составе специи повышают чувствительность клеток к инсулину и замедляют расщепление углеводов в кишечнике, благодаря чему сахар в крови после еды растет менее резко.

Писарева отметила, что безопасная суточная норма составляет от одного до шести граммов — примерно от половины до двух чайных ложек. Начинать употребление лучше с четверти ложки. Наиболее безопасным сортом эксперт назвала цейлонскую корицу из-за низкого содержания кумарина, способного в больших дозах навредить печени.

Диетолог подчеркнула, что людям с сахарным диабетом перед добавлением корицы в рацион следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.