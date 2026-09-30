Косметолог Жмыхова назвала главные ошибки в лечении акне осенью

Осенью привычный уход за кожей с акне может перестать помогать. Ведущий врач-косметолог сети EPILAS Анастасия Жмыхова советует сначала оценить состояние кожи и скорректировать лечение, сообщает « Свободная пресса ».

После лета высыпаний может стать больше, а кожа — суше или жирнее. Загар иногда скрывает воспаления, но ультрафиолет не лечит акне и повышает риск появления пятен после него. Осенью солнечная активность снижается, однако от солнцезащитных средств отказываться не стоит.

Жмыхова объяснила: при регулярных воспалениях, пятнах или рубцах одной смены косметики обычно недостаточно. Врач должен определить тяжесть акне и подобрать домашнее лечение. Только после этого можно решать, нужны ли косметологические процедуры.

Для лечения акне применяют ретиноиды, бензоилпероксид, азелаиновую кислоту и другие препараты. При тяжелых формах врач может назначить системную терапию. Использовать антибиотики без контроля и как единственное средство не рекомендуется из-за риска устойчивости бактерий.

Еще одна ошибка — начинать агрессивные пилинги или аппаратные процедуры при активном воспалении. Сначала нужно взять акне под контроль, затем заниматься пятнами и неровным рельефом кожи. Эффективность первоначального лечения оценивают примерно через 12 недель.