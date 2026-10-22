Кардиолог Серебрянский назвал отличия симптомов инфаркта у мужчин и женщин

У женщин инфаркт может проявляться слабостью и тошнотой, у мужчин чаще возникает боль за грудиной. Об этих различиях рассказал кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский, передает «Вечерняя Москва» .

По словам врача, внезапная немотивированная слабость и изнуряющая утомляемость могут появиться у женщин за месяц до инфаркта. Более 70 процентов опрошенных женщин, перенесших приступ, вспоминали о необычайно сильной усталости в этот период.

Среди других нетипичных проявлений у женщин — перепады давления, тошнота и холодный пот. Пациентки нередко принимают недомогание за последствия стресса или усталости и переносят инфаркт «на ногах». Это повышает риск упустить время для оказания помощи.

У мужчин симптомы обычно выражены сильнее и ближе к классической картине сердечного приступа. Чаще возникает боль за грудиной, которая отдает в левую сторону. Такие проявления иногда помогают быстрее распознать опасность.

При подозрительных симптомах необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Пытаться самостоятельно снять приступ лекарствами не следует.