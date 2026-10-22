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    Кардиолог Серебрянский назвал отличия симптомов инфаркта у мужчин и женщин

    Врач Серебрянский: сильная усталость может предшествовать приступу у женщин

    У женщин инфаркт может проявляться слабостью и тошнотой, у мужчин чаще возникает боль за грудиной. Об этих различиях рассказал кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский, передает «Вечерняя Москва».

    По словам врача, внезапная немотивированная слабость и изнуряющая утомляемость могут появиться у женщин за месяц до инфаркта. Более 70 процентов опрошенных женщин, перенесших приступ, вспоминали о необычайно сильной усталости в этот период.

    Среди других нетипичных проявлений у женщин — перепады давления, тошнота и холодный пот. Пациентки нередко принимают недомогание за последствия стресса или усталости и переносят инфаркт «на ногах». Это повышает риск упустить время для оказания помощи.

    У мужчин симптомы обычно выражены сильнее и ближе к классической картине сердечного приступа. Чаще возникает боль за грудиной, которая отдает в левую сторону. Такие проявления иногда помогают быстрее распознать опасность.

    При подозрительных симптомах необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Пытаться самостоятельно снять приступ лекарствами не следует.

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