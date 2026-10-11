Красноярские хирурги спасли пациента с огромной опухолью в сердце

В Красноярске кардиохирурги удалили 57-летнему мужчине новообразование, которое занимало почти всё левое предсердие. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Операцию провели специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

После удаления образования врачи направили пациента на гистологическое исследование. Оно показало, что опухоль представляла собой миксому — доброкачественное новообразование.

В результате операции работа сердца пациента нормализовалась. Мужчина чувствует себя хорошо, его выписали домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Ранее московские хирурги спасли двухлетнюю девочку, проглотившую более 250 магнитных шариков. Сначала специалисты с помощью камеры проверили состояние кишечника с помощью камеры, а затем аккуратно удалили из желудка посторонние предметы через пищевод.