Роспотребнадзор завершил профилактические мероприятия в Иркутской области

Комиссия Роспотребнадзора завершила необходимые профилактические мероприятия в Иркутской области. Об этом объявил губернатор региона Игорь Кобзев .

«Заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте не выявлено», — объявил Кобзев.

Он подчеркнул, что специалисты провели необходимую работу после выявленного случая внебольничной пневмонии у сотрудницы противочумного института Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Губернатор Иркутской области добавил, что медицинское наблюдение за жителями, с которыми контактировала заболевшая, закончилось. Ни у кого из них не выявили никаких патологий

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Шелехове спокойная. Всемирная организация здравоохранения накануне публично подтвердила отсутствие рисков для здоровья населения», — добавил Кобзев.

Глава региона поблагодарил специалистов Роспотребнадзора и руководителя ведомства Анну Попову, федеральный и региональный Минздрав, врачей и медицинский персонал городских больниц.

Он отметил, что обрушившаяся на Иркутскую область информационная атака стала настоящим испытанием, которое все прошли достойно.

В минувший понедельник, 5 октября, пресс-служба Роспотребнадзора объявила, что провела проверку в Иркутске и Шелехове после смерти в больнице сотрудницы противочумного института от пневмонии неустановленной этиологии. В ведомстве подчеркнули, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе спокойная и опасений не вызывает.