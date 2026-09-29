Кардиолог Рудоманов назвал привычки для контроля давления при гипертонии

При гипертонии важно регулярно принимать назначенные препараты и постепенно менять повседневные привычки. Об этом рассказал кардиолог Олег Рудоманов, сообщает газета «Известия» .

Рудоманов объяснил, как следовать рекомендациям врача даже при плотном графике. Он советует не заменять лечение полезными привычками, а сочетать их с ежедневным приемом лекарств.

Начать можно с посильной физической активности: чаще ходить пешком, гулять после работы или в обеденный перерыв, ездить на велосипеде. Нагрузку следует подбирать с учетом состояния здоровья и рекомендаций специалиста.

Рудоманов также рекомендует отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, следить за массой тела и питанием. DASH-диета предполагает ограничение соли, фастфуда, сахара и мясных деликатесов. В рацион стоит включать цельнозерновые продукты, рыбу, птицу и бобовые.

Чтобы не пропускать прием препаратов, врач советует пить их в одно и то же время, пользоваться недельной таблетницей и ставить напоминания. В некоторых случаях специалист может назначить одну таблетку с несколькими действующими веществами, чтобы упростить лечение. Регулярная терапия и изменения образа жизни помогают снизить риск осложнений.