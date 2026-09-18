Генетик развеял миф о «заказных» детях с заданными способностями

Генетика не позволяет «заказать» ребенка с заданными внешними данными и способностями — технологии ЭКО решают задачу иного порядка. Об этом в подкасте «Лепта» на платформе 360.ru рассказал генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.

«Вообще говоря, вопрос улучшения, он сам по себе довольно странный. Во-первых, что улучшать? У нас у всех гены одинаковые. Наш геном — это шесть миллиардов букв. И мы все на 99,9% идентичны», — заявил ученый.

Обсуждая нравственные и научные аспекты процедуры ЭКО, ведущие журналист Дмитрий Степанищев и священник Николай Конюхов спросили ученого о том, можно ли с помощью генетических технологий сделать будущего ребенка голубоглазым, ростом метр девяносто или с лучшей мышечной массой.

Он пояснил, что генетика умеет чинить поломки, но не превращать «Запорожец» в «Феррари». По его словам, если у человека есть испорченная копия гена, которая приводит к тяжелому заболеванию, ее можно исправить, но сделать из нормы нечто принципиально иное — задача иного порядка.

«Когда мы говорим про генетические тесты и ЭКО с отбором эмбрионов, мы предотвращаем поломку. Но сделать из чего-то, что мы считаем не очень хорошим, что-то гораздо более сложное, лучшее [нельзя]. Не хотите, чтобы ребенок, которого вы планируете, пел? Нет [в геноме] пения, это не болезнь. Это на уровне структуры костей лица, слуха, еще что-то. Это очень сложное стечение генетических потенций природы, влияние внешней среды, наличие музыкальной школы, соответствующей культуры у родителей», — добавил Северинов.

По его словам, проблема в том, что ученые пока выявили далеко не все генетические связи. В итоге часто невозможно предсказать, что изменится.

В связи с этим, как отменил ученый, такие опыты запрещены не только по этическим, но и по профессиональным причинам: отсутствует понимание конечной цели.