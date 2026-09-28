Россиянам рассказали, когда нужно менять подушку

Врач Мескина: подушку достаточно менять раз в два-три года

Спальные принадлежности нужно регулярно стирать и хорошо просушивать, это касается и подушек. Раз в несколько лет их нужно менять, рассказала 360.ru инфекционист Елена Мескина.

«Можно выбирать не очень дорогие подушки и периодически — раз в два-три года, когда они приходят в негодность или пачкаются сильно, — менять», — рекомендовала она.

Главная опасность подушек — пылевой клещ. Поэтому важно стирать наволочки, сушить подушку на солнце или прогревать утюгом.

«Есть люди, у которых аллергия на перо, поэтому перьевая подушка не подходит, надо [использовать] из синтетических материалов и так далее», — добавила врач.

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