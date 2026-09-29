360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Кардиолог Лысакова опровергла пользу сауны для восстановления после спорта

    Сауна не ускоряет восстановление после физических нагрузок. Ее стоит рассматривать как способ расслабиться, сообщает NEWS.ru.

    Врач-кардиолог Юлия Лысакова пояснила, что для здоровых людей посещение сауны после тренировки в целом безопасно, но не улучшает большинство кардиологических показателей. Бегунам парная может помочь развить выносливость, хотя такой эффект не гарантирован. После силовых тренировок она может уменьшить болезненность мышц, но не повысит силу. Пловцам перед соревнованиями врач не рекомендует посещать сауну.

    Лысакова назвала противопоказания: нестабильная стенокардия, недавний инфаркт, тяжелый аортальный стеноз, опасные нарушения сердечного ритма, повышенная температура тела и ортостатическая гипотензия у пожилых людей. При сердечной недостаточности и приеме препаратов для снижения давления нужна осторожность.

    За сеанс человек может потерять 1–2% массы тела. Это снижает объем плазмы и повышает вязкость крови, а при резком вставании возможно головокружение. Врач советует пить достаточно воды и отказаться от сауны накануне важного старта.

    Читайте также

    Дело вкуса: зачем запрещать фритюр и панировку?

    Andrey Titov/Business Online

    Врач предупредил об опасности модного тренда на «загрузку йодом»

    Сомнолог рассказал, как сжигать больше калорий во сне

    Mauricio Jordan de Souza Coelho/http://imagebroker.com/#/search/

    «Ты шапку надел?» Когда пора утепляться, чтобы не пожалеть

    Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве 17 сентября

    Департамент здравоохранения Москвы

    Подмосковный алгоритм скрининга повысит диагностику муковисцидоза на 15%

    Развеян миф о пользе цветной соли

    Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

    Врач Круглова объяснила, сколько раз в неделю безопасно есть пищу из фритюра

    Мурашко указал, что неинфекционные заболевания определяют около 75% смертей

    Россиян предупредили о вреде использования смартфона в темноте

    IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

    Минздрав включил в программу диспансеризации новые проверки для сердца и сосудов

    Программный сбой: почему рака в России станет больше и чем важны онкоскрининги

    Ingram Images