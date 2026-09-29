Кардиолог Лысакова опровергла пользу сауны для восстановления после спорта

Сауна не ускоряет восстановление после физических нагрузок. Ее стоит рассматривать как способ расслабиться, сообщает NEWS.ru .

Врач-кардиолог Юлия Лысакова пояснила, что для здоровых людей посещение сауны после тренировки в целом безопасно, но не улучшает большинство кардиологических показателей. Бегунам парная может помочь развить выносливость, хотя такой эффект не гарантирован. После силовых тренировок она может уменьшить болезненность мышц, но не повысит силу. Пловцам перед соревнованиями врач не рекомендует посещать сауну.

Лысакова назвала противопоказания: нестабильная стенокардия, недавний инфаркт, тяжелый аортальный стеноз, опасные нарушения сердечного ритма, повышенная температура тела и ортостатическая гипотензия у пожилых людей. При сердечной недостаточности и приеме препаратов для снижения давления нужна осторожность.

За сеанс человек может потерять 1–2% массы тела. Это снижает объем плазмы и повышает вязкость крови, а при резком вставании возможно головокружение. Врач советует пить достаточно воды и отказаться от сауны накануне важного старта.