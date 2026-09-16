Врач Круглова объяснила, сколько раз в неделю безопасно есть пищу из фритюра

В России предложили ограничить в общепите приготовленные во фритюре и другими способами жарки панированные продукты, так как в них содержится много канцерогенов. Врач-диетолог и представитель Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала 360.ru, насколько вредна такая пища.

Если подобные продукты появляются в рационе редко, то это существенно не повлияет на здоровье. Однако если употреблять их в пищу систематически, то риски развития названных ранее заболеваний увеличивается, пояснила врач.

«К сожалению, у нас нет четких данных, сколько раз в неделю или месяц можно без вреда для здоровья есть такую пищу. Очень ориентировочно, безопасно лакомиться этим можно не чаще одного-двух раз в неделю. При том лучше сочетать такой прием с растительными продуктами, которые богаты антиоксидантами. Это овощи, листовая зелень, фрукты — они помогут нивелировать нанесенный вред», — объяснила Круглова.

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