«Ты шапку надел?» Когда пора утепляться, чтобы не пожалеть

«Ты шапку надел?» — осенью этот мамин вопрос звучит чаще прогноза погоды. И хотя порой жалко прятать укладку, ветер быстро напоминает: головной убор нужен не только для красоты и семейного спокойствия. Когда пора утеплять голову и как найти баланс между комфортом и стилем, выяснил 360.ru.

Когда пора надевать шапку

Для перехода на зимнюю резину в правилах есть четкие температурные рекомендации. Для шапок такие не придумали. Поэтому врач-кардиолог, терапевт и специалист по функциональной диагностике, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал 360.ru учитывать не только цифры на термометре, но и в целом погоду за окном.

«[Пора носить шапку], если температура начинает снижаться, ниже +10 градусов. Либо если на улице ветрено, порывы около 15-20 метров в секунду. Почему? Потому что ветер срывает молекулы тепла, и мы переохлаждаемся», — сказал врач.

Он объяснил, что дети и пожилые люди могут мерзнуть быстрее из-за особенностей кровообращения. У первых оно еще недостаточное, а у вторых уже утратило былую силу. Поэтому им особенно важно одеваться по погоде и защищать голову.