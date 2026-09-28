«Ты шапку надел?» Когда пора утепляться, чтобы не пожалеть
«Ты шапку надел?» — осенью этот мамин вопрос звучит чаще прогноза погоды. И хотя порой жалко прятать укладку, ветер быстро напоминает: головной убор нужен не только для красоты и семейного спокойствия. Когда пора утеплять голову и как найти баланс между комфортом и стилем, выяснил 360.ru.
Когда пора надевать шапку
Для перехода на зимнюю резину в правилах есть четкие температурные рекомендации. Для шапок такие не придумали. Поэтому врач-кардиолог, терапевт и специалист по функциональной диагностике, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал 360.ru учитывать не только цифры на термометре, но и в целом погоду за окном.
«[Пора носить шапку], если температура начинает снижаться, ниже +10 градусов. Либо если на улице ветрено, порывы около 15-20 метров в секунду. Почему? Потому что ветер срывает молекулы тепла, и мы переохлаждаемся», — сказал врач.
Он объяснил, что дети и пожилые люди могут мерзнуть быстрее из-за особенностей кровообращения. У первых оно еще недостаточное, а у вторых уже утратило былую силу. Поэтому им особенно важно одеваться по погоде и защищать голову.
К чему может привести переохлаждение
В холодную и ветреную осеннюю погоду шапка поможет защитить голову от переохлаждения. По словам Кондрахина, через голову человек может терять до 30% тепла. Слишком сильное охлаждение способно ослабить местный иммунитет и повысить риск вирусной инфекции, к которой затем может присоединиться бактериальная.
«У головы нет мышечного каркаса. Там в основном череп и небольшое количество мышц. Поэтому голова, в буквальном смысле, открыта всем ветрам на свете», — отметил специалист.
Как выбрать стильную осеннюю шапку
Стилист, дизайнер и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова рассказала 360.ru, что подбирать аксессуар важно не только по погоде, но и с учетом особенностей верхней одежды. В прохладные осенние дни можно носить легкие косынки и кепи, а плотные модели оставить до первых заморозков.
Если мы на градуснике видим +14 градусов и ниже, это уже сигнал. Однако эстетика меняется: если раньше мы ждали настоящих холодов ради объемных моделей, то этой осенью легкие косынки, кепи и другие головные уборы носятся уже при плюсовой температуре, а плотные ушанки вступают в игру строго с первыми заморозками.
Анна Скороходова
Дизайнер
Стилист также посоветовала смотреть на ткань пальто: когда хлопок сменяется шерстью или кашемиром, легкий аксессуар можно заменить более теплым. Здесь в игру вступает стиль: головной убор не только защищает от ветра, но и помогает уместно завершить образ.
Какие головные уборы подойдут на зиму
С наступлением минусовой температуры Скороходова рекомендовала выбирать более теплые и выразительные модели: меховую ушанку, объемную балаклаву, крупную вязаную шапку, шляпу-клош из плотной шерсти, кожаный мини-берет или двухслойную шапку-тюрбан.
Объемный головной убор можно сочетать с лаконичным пальто или базовым пуховиком. Если верхняя одежда уже привлекает внимание воротником и лацканами, стилист советовала обратить внимание на компактную и гладкую модель.
В таком случае шапка станет не уступкой холоду и не врагом укладке, а деталью, которая поможет чувствовать себя уверенно в любую погоду. Стоит лишь начать выбирать под настроение — и у осени станет на один повод меньше застать вас врасплох.