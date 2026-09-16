16 сентября 2026 16:12 Программный сбой: почему рака в России станет больше и чем важны онкоскрининги Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России риск возникновения рака будет увеличиваться в ближайшие 25 лет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. С чем это связано и как в стране борются с заболеванием, разбирался 360.ru.

Министр здравоохранения выступил на международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни». «Мы видим, что сегодня, по оценкам экспертов, на ближайшие 25 лет, в связи с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти», — привел слова Мурашко ТАСС. Глава Минздрава отметил, что распространенность онкологических болезней в течение ближайших 20-30 лет может вырасти на 50%. По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев рака в мире к 2050 году может увеличиться почти до 35 миллионов. Сейчас ежегодно выявляют около 20,6 миллиона случаев злокачественных новообразований, от которых умирают почти 10 миллионов человек. Рак — вторая по распространенности причина смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: РИА «Новости»

Почему люди заболевают раком Человек — биологическая структура, состоящая из десятков триллионов клеток и рассчитанная на определенный период жизни. Онкологическая проблема связана с нарушением «программного обеспечения», когда поведение клеток меняется, рассказал 360.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. «Они теряют в какой-то мере ориентацию, регулирующие сигналы не воспринимают и начинают бесконтрольно делиться. Можно сказать, что это практически естественный процесс ошибок „компьютера“ человека с исходом в то, что этот клон неконтролируемых клеток просто убивает изнутри», — объяснил он.

Фото: РИА «Новости»

Опухоль имеет временные риски: чем старше человек, тем больше вероятность, что иммунная система не справится. «Пусть даже человек не будет болеть раком или [не столкнется с] другими проблемами, он проживет только определенное количество лет, от 70 до 100 с лишним. Все равно он погибает. Наша задача на сегодня — создать условия, чтобы были меньшие риски. Это здоровый образ жизни, нормальное питание, уход, ранняя диагностика, чтобы люди переходили из детской клиники со всей информацией во взрослый период. Чтобы мы знали о сопутствующих патологиях и хронических заболеваниях», — отметил врач. Минздрав старается расширять скрининг — целенаправленный поиск определенных заболеваний. «Наша задача — вовремя пресечь возможный рецидив или появление новых опухолей. То есть постоянное наблюдение с определенными ограничениями, может быть, фоновая терапия», — добавил Черемушкин.

Фото: РИА «Новости»

Почему важен онкоскрининг Общая популяция населения стареет, в связи с чем растут риски по выявлению опухолей, отметил онколог. Система здравоохранения прилагает усилия, чтобы выявлять ранние формы рака и более ли менее заставлять человека соблюдать правила здорового образа жизни.

Молодежь, если ведет неправильный образ, черт знает что курит, злоупотребляет без контроля, конечно, быстрее погибнет от вирусной инфекции, чем от рака.

Поэтому важно делать скрининг, позволяющий выявить патологию, которая либо часто встречается, либо трудна в первичной диагностике, либо хорошо лечится на ранней стадии. «Скрининг очень сильно влияет на эффективность лечения, потому что выявляет ранние формы. В большинстве случаев опухоль бессимптомна. Вы ее замечаете, когда она уже не в первой стадии, когда-либо нарушается целостность ткани, либо формируется узел, который мешает жизни человека, либо какие-то функциональные нарушения возникают», — предупредил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Самые эффективные меры профилактики рака На первом месте по факторам риска находится рак кожи. Снизить вероятность его появления помогут простые меры — не злоупотреблять солнечными ваннами и регулярно обследоваться. У каждой патологии свои меры профилактики, сказал Черемушкин. «Если в желудочно-кишечном тракте у вас хроническая проблема, либо генетический гиперпластический процесс, полипоз или что-то еще, риски у вас высочайшие — наблюдаетесь по специально сформированному алгоритму обследований», — сказал онколог.

Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com

Для каждого заболевания уже предусмотрели определенные профилактические меры.

Самое важное, чтобы это все соблюдалось, но это все стоит денег и требует хорошей организации.

Лечение рака в России Во время профосмотров врачи изучают кожу, легкие и основные показатели, затем начинают формировать группы конкретного выявления по возрастным критериям, сопутствующей патологии и рискам возникновения определенных опухолей. «Это огромный, организационный пласт, который требует сбалансированных и скоординированных усилий. Это целая система», — подчеркнул Черемушкин. Некоторые пациенты, перенесшие онкологическое лечение, получили психологическую травму, потеряли часть органов и функций.

У нас были системы восстановительного лечения, был онкологический центр, программы в регионах. Были прекрасные санатории.

Сейчас многие, особенно пожилые люди, не хотят высокой зарплаты — им нужен хороший социальный пакет, заявил онколог. «Для них здоровье уже на первом месте. <…> Но это задача государства и государственного менеджмента. <…> Здравоохранение — один из столпов государства», — добавил Черемушкин.

Фото: Peter Kneffel/dpa / www.globallookpress.com

Не менее важна, по его словам, и страховая медицина. Даже в советское время, напомнил специалист, вели активную работу со страховыми компаниями.

Страховой агент должен позвонить пациенту и сказать: «У вас сегодня, завтра или послезавтра профосмотр». Человека нужно взять за шкирку, вести и делать то, что нужно. Ему же страшно, нет времени, еще какие-то причины всегда найдутся. Если вы хотите здоровое, умное, хорошее население, над ним надо работать, нельзя пускать на самотек.

Прирост каких видов рака ожидается в будущем Прирост случаев рака и других заболеваний зависит от того, какие меры предосторожности люди будут нарушать, предположил Черемушкин. «Допустим, у людей, которые перестанут выезжать по экономическим соображениям на юг, риски развития рака кожи уменьшатся, потому что они не будут ездить туда, где активное солнце. Люди, которые перестанут ездить в Юго-Восточную Азию, перестанут привозить оттуда вирусы и всякое бактериальное барахло», — объяснил он.

Фото: 360.ru

Врач привел в пример период перестройки, когда небедные люди сталкивались с проблемами со здоровьем, поскольку получили возможность часто выезжать за рубеж.

Приезжают, а на лицо у них генерализованная вирусная инфекция. Что это такое? Он где-то схватил какой-то вирус, у него нет иммунитета против той микрофлоры, и эта микрофлора без иммунитета пробивает все, включая нервную ткань.