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    Кардиолог Куделькина объяснила, кому полезен кофе, а кому он противопоказан

    Врач Куделькина: 1–3 чашки кофе в день могут снизить риск депрессии

    Кардиолог из Кургана Екатерина Куделькина рассказала о пользе умеренного употребления кофе. Напиток может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Ura.ru.

    По словам Куделькиной, одна–три чашки кофе в день могут снизить вероятность развития депрессии, диабета второго типа и нейродегенеративных заболеваний. Антиоксиданты в натуральном кофе защищают клетки мозга от повреждений и могут помочь в профилактике болезней Альцгеймера и Паркинсона.

    Кардиолог отметила, что современные исследования не подтверждают распространенное мнение о том, что кофе вызывает гипертонию и аритмию. При умеренном употреблении организм привыкает к кофеину, поэтому для большинства людей напиток не представляет угрозы.

    Куделькина посоветовала ограничить кофе или отказаться от него людям с неконтролируемой гипертонией, тревожными расстройствами и чувствительностью к кофеину. Опасным может быть употребление более пяти–шести чашек в день.

    Врач рекомендует выбирать натуральный кофе без сладких добавок. При появлении неприятных симптомов она советует перейти на кофе без кофеина и обратиться к врачу.

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