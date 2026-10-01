Кардиолог Куделькина объяснила, кому полезен кофе, а кому он противопоказан

Врач Куделькина: 1–3 чашки кофе в день могут снизить риск депрессии

Кардиолог из Кургана Екатерина Куделькина рассказала о пользе умеренного употребления кофе. Напиток может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Ura.ru .

По словам Куделькиной, одна–три чашки кофе в день могут снизить вероятность развития депрессии, диабета второго типа и нейродегенеративных заболеваний. Антиоксиданты в натуральном кофе защищают клетки мозга от повреждений и могут помочь в профилактике болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Кардиолог отметила, что современные исследования не подтверждают распространенное мнение о том, что кофе вызывает гипертонию и аритмию. При умеренном употреблении организм привыкает к кофеину, поэтому для большинства людей напиток не представляет угрозы.

Куделькина посоветовала ограничить кофе или отказаться от него людям с неконтролируемой гипертонией, тревожными расстройствами и чувствительностью к кофеину. Опасным может быть употребление более пяти–шести чашек в день.

Врач рекомендует выбирать натуральный кофе без сладких добавок. При появлении неприятных симптомов она советует перейти на кофе без кофеина и обратиться к врачу.