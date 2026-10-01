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    Мурашко заявил, что онкопациенты бесплатно получают терапевтические вакцины

    Мурашко: первые онкопациенты бесплатно получают терапевтические вакцины

    Фото: РИА «Новости»

    Терапевтические вакцины и лечение с помощью CAR-T-клеточной терапии начали получать первые онкопациенты по ОМС. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Пациент-ориентированные инновации: практика и реалии», его слова привел ТАСС.

    По словам министра, программу государственных гарантий расширяют.

    «Прорывные индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии стали доступны пациентам в системе ОМС», – подчеркнул Мурашко.

    Недавно глава Минздрава указал, что неинфекционные заболевания определяют около 75% смертей в мире. По словам Мурашко, питание влияет на развитие многих болезней. Именно поэтому ему стоит уделять большое внимание.

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