Мурашко заявил, что онкопациенты бесплатно получают терапевтические вакцины
Мурашко: первые онкопациенты бесплатно получают терапевтические вакцины
Терапевтические вакцины и лечение с помощью CAR-T-клеточной терапии начали получать первые онкопациенты по ОМС. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Пациент-ориентированные инновации: практика и реалии», его слова привел ТАСС.
По словам министра, программу государственных гарантий расширяют.
«Прорывные индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии стали доступны пациентам в системе ОМС», – подчеркнул Мурашко.
Недавно глава Минздрава указал, что неинфекционные заболевания определяют около 75% смертей в мире. По словам Мурашко, питание влияет на развитие многих болезней. Именно поэтому ему стоит уделять большое внимание.