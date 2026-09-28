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    Иммунолог Болибок посоветовал взрослым пить две-три чашки чая в день

    Для большинства здоровых взрослых оптимальны две-три чашки чая в день. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, сообщает RT.

    Болибок пояснил, что исследования связывают две-три чашки чая в день с наибольшим снижением риска различных заболеваний. Верхняя граница для здорового взрослого — три-пять чашек, или 600–900 мл, но врач не советует к ней приближаться. Белого чая и улуна из-за меньшего содержания кофеина можно выпить до шести чашек.

    По словам врача, большинству взрослых безопасно употреблять до 400 мг кофеина в день — примерно столько содержится в восьми чашках чая. При гипертонии, тревожности и нарушениях сна он рекомендует ограничиться двумя-тремя чашками в первой половине дня. При заболеваниях печени зеленый чай следует сократить до одной чашки в день.

    При анемии чай, особенно черный, может ухудшать усвоение железа из пищи. Болибок посоветовал не пить его во время еды и обсудить допустимое количество с врачом. Беременным и кормящим женщинам он рекомендовал не более двух-трех чашек в день, а при анемии — отказаться от чая. Детям с учетом возраста можно давать не более одной-двух чашек.

    Травяные чаи врач советует пить по инструкции производителя, а при ее отсутствии — не чаще раза в день: такие настои могут обладать фармакологическим действием. Болибок также предупредил, что напиток горячее 55–60 °C повышает риск рака пищевода и желудка.

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