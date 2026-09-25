Московские хирурги спасли двухлетнего ребенка с редким заболеванием пищевода

В Москве врачи провели операцию двухлетнему ребенку с редким нарушением работы пищевода — ахалазией кардии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Минздрава.

Мальчика доставили в Детскую больницу имени Сперанского с сильной рвотой. Обследование показало, что мышцы пищевода неправильно сокращались и не обеспечивали нормальное продвижение пищи в желудок.

«Мы рассекли мышечные волокна в месте, где пищевод переходит в желудок, чтобы снять спазм. Это помогло восстановить нормальное прохождение пищи», — отметил торакальный хирург Дмитрий Еремин.

После этого специалисты сформировали из верхней части желудка специальную манжету, которая препятствует обратному забросу содержимого в пищевод.

Операция прошла успешно. Врачи выписали ребенка в хорошем состоянии, после лечения он вновь смог нормально питаться.

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