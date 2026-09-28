Роспотребнадзор перечислил животных, от которых можно заразиться бешенством

Бешенство человеку могут передать как дикие, так и домашние животные. Об этом напомнила пресс-служба Роспотребнадзора.

Вирус содержится в слюне зараженного животного, причем выделяться она может за 10 дней до появления заметных признаков болезни. Чаще всего люди заражаются после укуса, однако риск есть и при попадании слюны на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

В ведомстве посоветовали не приближаться к бездомным и диким животным, даже если те выглядят спокойными. Особую осторожность нужно соблюдать с ежами, белками и летучими мышами.

Также владельцам домашних животных посоветовали внимательно наблюдать за их поведением. При внезапной агрессии, отказе от еды, стремлении спрятаться или других необычных изменениях нужно изолировать питомца и вызвать ветеринара.

Ранее в Подмосковье запустили дистанционные консультации ветеринаров. Такой формат позволит хозяевам получить первичную оценку состояния питомца без поездки на очный прием.