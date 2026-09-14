Россиянам рассказали о пользе мойвы

Потребление 100 граммов мойвы в неделю повышает работоспособность человека и помогает справляться со стрессом. Об этом РИА «Новости» сообщила врач-диетолог Анна Гусева.

Она уточнила, что комплексные нутриенты из мойвы помогают пережить сентябрьский аврал на работе и сохранять спокойствие. Диетолог объяснила, что в этой рыбе содержатся B12, B6, омега-3, магний, фосфор и калий.

«В итоге даже самый загруженный день перестает быть катастрофой, а мозг сохраняет ясность, скорость и устойчивость к стрессу», — подчеркнула специалист.

Ранее эксперт по питанию Елена Желянина рекомендовала не забывать есть осенью цельнозерновые продукты, зелень, рыбу, орехи и темный шоколад. Эти продукты помогают получить энергию и вещества, необходимые для работы нервной системы.