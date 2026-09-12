Врач назвал неожиданную причину возникновения мигрени

Склонность к приступам мигрени часто передается по наследству. Об этом 360.ru заявил врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Он подчеркнул, что при сборе анамнеза пациента с мигренью медики учитывают наличие подобных приступов у его родственников.

«Процентов 70 мигреней — наследственные. Если ты начнешь копать историю человека в семье, то обязательно найдешь какого-нибудь прямого родственника — это или папа-мама, или братья-сестры, или дедушки-бабушки, или дяди-тети, неважно, — у которого будет обязательно то же самое», — заявил Хухрев.

Врач подчеркнул, что наследственный фактор помогает при диагностике заболевания и подборе правильного лечения. Многие принимают за мигрень другие виды головной боли, а затем сталкиваются с тем, что препараты от нее не помогают.

О том, как отличить мигрень от других видов головной боли и как справиться с приступами, — в материале 360.ru.