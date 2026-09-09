Врач объяснил, почему не принято обсуждать мужскую интимную пластику

Большинство пациентов, которые решаются на операцию по увеличению гениталий, абсолютно адекватны. Об этом в подкасте 360.ru «Джентльмены предпочитают» заявил пластический хирург-андролог Михаил Павлюк.

«Они предъявляют нормальные запросы, критично относятся к рекомендациям, которые мы предлагаем», — рассказал он.

По словам Павлюка, в этой группе пациентов достаточно мало тех, с кем хотелось бы быстрее распрощаться из-за неадекватных требований или непонимания самой сути предстоящего хирургического вмешательства.

«И большинство пациентов приходят с таким мнением, что они всегда об этом думали, хотели это изменить, а сейчас появилась информация, они ее проанализировали и понимают, что это реально», — добавил врач.

Такие мужчины, обратил он внимание, обращаются за консультацией, оценивают риски и интересуются порядком реабилитации: задают вполне закономерные и нормальные вопросы.