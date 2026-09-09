Врач объяснил, почему не принято обсуждать мужскую интимную пластику
Хирург-андролог Павлюк: мужская интимная пластика — табуированная тема
Большинство пациентов, которые решаются на операцию по увеличению гениталий, абсолютно адекватны. Об этом в подкасте 360.ru «Джентльмены предпочитают» заявил пластический хирург-андролог Михаил Павлюк.
«Они предъявляют нормальные запросы, критично относятся к рекомендациям, которые мы предлагаем», — рассказал он.
По словам Павлюка, в этой группе пациентов достаточно мало тех, с кем хотелось бы быстрее распрощаться из-за неадекватных требований или непонимания самой сути предстоящего хирургического вмешательства.
«И большинство пациентов приходят с таким мнением, что они всегда об этом думали, хотели это изменить, а сейчас появилась информация, они ее проанализировали и понимают, что это реально», — добавил врач.
Такие мужчины, обратил он внимание, обращаются за консультацией, оценивают риски и интересуются порядком реабилитации: задают вполне закономерные и нормальные вопросы.
Мужская интимная пластика не является, так скажем, застольной темой, <…> она все-таки табуированная. Поэтому люди, как правило, не делятся этим с друзьями.
Павлюк обратил внимание на то, что запросов на процедуру достаточно много: статистика такова, что мужчин, желающих изменить размеры полового члена, значительно больше, чем женщин, которые хотят изменить размер груди.
Смотрите полный выпуск подкаста на всех площадках 360.ru 10 сентября в 21:00.