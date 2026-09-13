Врач объяснил, почему из-за алкоголя люди набирают вес

Алкоголь способствует набору веса не только из-за своей калорийности, но и из-за переедания. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог Марина Алексеева.

По словам врача, спиртное снижает самоконтроль и влияет на работу центров насыщения. После нескольких бокалов человеку становится сложнее остановиться, а в качестве закуски он чаще выбирает жирные и соленые продукты.

«Практически никто не открывает бутылку вина, чтобы закусить овощным салатом. Алкоголь меняет пищевое поведение — после застолья люди чаще выбирают жирную и соленую пищу», — рассказала Алексеева.

Дополнительные калории содержат сладкие коктейли и ликеры: сиропы, сахар и сливки делают один напиток сопоставимым с полноценным десертом. Пиво часто употребляют вместе с чипсами, снеками и фастфудом, поэтому избыток калорий быстро накапливается.

Спиртное также ухудшает сон. На следующий день организм сильнее требует сладкого и калорийной еды. При этом, по ее словам, на вес влияет прежде всего регулярность употребления алкоголя и пищевые привычки, а не конкретный напиток.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова, академик РАН Наталья Мокрышева сообщила, что число россиян с диагностированным ожирением или опасным избыточным весом достигло как минимум 40 миллионов.