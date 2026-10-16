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    Гастроэнтеролог Каландия предупредил, кому мятный чай может навредить

    Гастроэнтеролог Каландия: при камнях в желчном пузыре мята требует осторожности

    Людям с рефлюксной болезнью и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы мятный чай может усилить симптомы. Об этом рассказал гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия, сообщает Газета.ru.

    Мята расслабляет гладкую мускулатуру пищеварительного тракта и иногда уменьшает вздутие и дискомфорт. Но она также расслабляет мышечное кольцо между пищеводом и желудком. Это облегчает заброс кислоты вверх и может вызвать изжогу, кислую отрыжку и боль за грудиной.

    Крепкий чай, особенно натощак или в больших количествах, при индивидуальной чувствительности может спровоцировать тошноту, спазмы и расстройство стула. Чаще такие реакции возникают на концентрированное масло или экстракт мяты.

    При желчнокаменной болезни и воспалении желчных протоков Каландия посоветовал обсудить употребление мяты с врачом: она может влиять на выделение желчи. Самостоятельно стимулировать его при боли в правом подреберье, тошноте и горечи во рту не стоит.

    При аллергии от напитка нужно отказаться. Отек губ или языка и затруднение дыхания требуют срочной медицинской помощи.

    При беременности и грудном вскармливании немного некрепкого чая обычно не считается опасным. Большие объемы и экстракты требуют консультации врача. Осторожность нужна и при постоянном приеме лекарств, передает amic.ru.

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