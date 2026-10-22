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    Эндокринолог Ходашинская назвала четыре показателя здоровья после 40 лет

    Врач Ходашинская: нормальный вес не исключает нарушений обмена веществ

    После 40 лет важно следить за глюкозой, липидами, давлением и окружностью талии даже при хорошем самочувствии. Эти показатели помогают выявить скрытые нарушения обмена веществ, сообщает газета «Известия».

    Врач-эндокринолог производителя системы непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex Антонина Ходашинская объяснила: нарушения обмена повышают риск диабета II типа, болезней сердца и сосудов, жировой болезни печени.

    Снижение чувствительности к инсулину затрудняет контроль глюкозы и может привести к предиабету. Липидный профиль помогает оценить обмен жиров: избыток липопротеинов низкой плотности способствует образованию атеросклеротических бляшек. Результаты должен оценивать врач с учетом других факторов риска.

    Повышенное давление может долго не давать симптомов. Окружность талии косвенно отражает накопление жира в области живота, но не определяет точно количество жира вокруг внутренних органов. Вес при этом может оставаться прежним из-за потери мышц.

    Ходашинская посоветовала сочетать ходьбу с силовыми упражнениями, употреблять достаточно белка и клетчатки, ограничивать добавленный сахар, соль и насыщенные жиры. Важны полноценный сон и управление стрессом. При отклонениях показателей нужно обратиться к врачу, а не ограничиваться изменением питания.

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