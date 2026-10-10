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    Россиянам объяснили, как лень влияет на психику и чем она полезна

    Врач Крашкина: короткие периоды безделья полезны для снижения напряжения

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Человеческий мозг нуждается в периодах ничегонеделания, хотя лень и считается чем-то постыдным. Только так организм может восстановиться, объяснила Lenta.ru психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

    «Мозгу не нужно работать на максимальных оборотах весь день. Когда мы переключаемся с постоянного решения задач и контроля на более свободный режим, у психики появляется возможность переработать накопившуюся за день информацию, восстановить внимание и снизить уровень напряжения», — объяснила она.

    Врач добавила, что не стоит путать прокрастинацию и осознанное расслабление. В первом случае человек просто откладывает важные дела, часто испытывая вместо удовольствия чувство вины. В случае же настоящего отдыха у него появляется больше сил, а также активируются скрытые ресурсы.

    Ранее психолог Любовь Наумова объяснила, почему человеку может не хватить двух недель отпуска для отдыха, если он жил в хроническом истощении весь год.

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