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    Эндокринолог Григорян назвала продукты с необходимой организму клетчаткой

    Врач Григорян: взрослым рекомендуется 25–30 г пищевых волокон в день

    Овсянка, гречка, чечевица, фасоль, овощи, яблоки, ягоды и орехи помогают получать клетчатку. О ее пользе для кишечника рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Седа Григорян, сообщает «Свободная пресса».

    По словам врача, разнообразная растительная пища поддерживает разнообразие кишечной микробиоты. Клетчатка помогает нормализовать стул, питает полезные бактерии и способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, важных для здоровья слизистой кишечника.

    Взрослым рекомендуется получать примерно 25–30 г клетчатки ежедневно. Увеличивать ее количество нужно постепенно: резкий переход может вызвать вздутие и дискомфорт. Также важно пить достаточно жидкости.

    Григорян пояснила, что проблемы с пищеварением часто усугубляют недостаток клетчатки и жидкости, малоподвижность, нерегулярное питание и привычка подавлять позывы к дефекации.

    При этом вздутие не всегда связано с рационом. Его причинами могут быть непереносимость отдельных углеводов, синдром раздраженного кишечника и другие заболевания.

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