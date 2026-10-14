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    Вакцину от колоректального рака «Онкорна» включат в ОМС с 2027 года

    Фото: РИА «Новости»

    Российскую мРНК-вакцину «Онкорна» для лечения колоректального рака планируют включить в перечень услуг, оплачиваемых по ОМС, с 2027 года. Об этом сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева, ее слова привело РИА «Новости».

    По словам зампреда, в следующем году фонд намерен расширить персонифицированные методы лечения вакцинами, в том числе разработками ФМБА.

    Царева добавила, что оплачивать лечение будут за счет обязательного медицинского страхования, а выполнять — федеральные клиники. Доступ к такой помощи, подчеркнула она, получат все граждане России.

    Ранее в Домодедовской больнице в ходе плановой диспансеризации у 48-летнего мужчины выявили рак, хотя пациент не имел никаких жалоб на самочувствие. Диагноз удалось поставить благодаря возрастному скринингу на скрытую кровь в кале.

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