Раскрыто влияние избытка или дефицита соли на память

Избыток соли в рационе опасен, как и ее дефицит, сказываясь на памяти и работе мозга в худшую сторону. Об этом «Авторадио» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, слишком строгие диеты негативно влияют на память, потому что мозг нуждается в сбалансированном потреблении — поступлении макро- и микронутриентов.

«Хронический дефицит калорий, он нарушает работу всего организма. Дефицит натрия влияет на передачу нервных импульсов, и этот процесс замедляется», — сказала она.

Русакова пояснила, что при дефиците соли снижается уровень белков, необходимых для формирования нейронных связей. Мозгу сложнее усваивать и фиксировать информацию. Жесткое ограничение опасно для пожилых людей.

Врач отметила, что при чрезмерном потреблении соли возможны воспаления, окислительный стресс и разрушение микробиоты.

Еще один момент — усиление тяги к калорийной пище при строгих диетах. Жесткие ограничения в питании у людей, снижающих вес, могут привести к обратному эффекту — перееданию и возвращению потерянных килограммов.

Ранее специалисты медицинской школы Duke-NUS выяснили, что избыток соли в рационе может спровоцировать накопление жира в печени и усилить воспалительные процессы с фиброзом. И этот процесс возможен даже при небольшой массе тела.