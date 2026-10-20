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    Диетолог Жаровская выступила против замены воды колой без сахара ради похудения

    Кола без сахара влияет на похудение лишь за счет меньшего содержания калорий. Заменять ею воду не стоит, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская, сообщает Sputnik.

    Жаровская не согласилась с утверждением ученых о том, что колу без сахара можно пить вместо воды при снижении веса. По ее словам, такой напиток, как и другая газировка, может представлять опасность для здоровья.

    Врач пояснила, что кислоты в составе колы, включая ортофосфорную, раздражают слизистые пищевода и желудка. По ее оценке, это может способствовать гастриту, эзофагиту и другим заболеваниям пищеварительной системы. Большой объем напитка, предупредила она, может привести к химическому ожогу пищевода.

    Жаровская добавила, что некоторые люди при похудении используют специальные препараты, в том числе инъекционные. По ее словам, употребление газировки на этом фоне может усиливать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.

    Врач также отметила, что газ даже в обычной газированной воде может раздражать слизистую желудка. По ее утверждению, газировка во время еды ускоряет выход пищи из желудка до завершения переваривания, что может усугублять заболевания и воспаление.

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