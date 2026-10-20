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    Диетолог Соломатина назвала продукты для укрепления позвоночника ребенка

    Диетолог Соломатина: сахар и сладкая газировка способствуют вымыванию кальция

    Яйца, рыба и молочные продукты помогают формировать крепкий скелет у детей. Эти источники белка рекомендовала включать в рацион диетолог Елена Соломатина, сообщает «Абзац».

    Специалист посоветовала подавать еду в легкоусвояемом виде. По ее словам, это снижает нагрузку на пищеварение и помогает организму усваивать полезные вещества.

    «Кальций запасается именно в детстве, дальше мы его только расходуем. Ребенок должен есть легкий белок: яйца, рыбу, творог и птицу, лучше в виде котлет и тефтелей», — цитирует Соломатину kp.ru.

    Диетолог отметила, что сахар и сладкие газированные напитки способствуют вымыванию кальция из костей. По ее словам, плохой кровоток в мышцах и постоянное эмоциональное напряжение школьника также могут негативно влиять на состояние скелета.

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