Диетолог Русакова предупредила диабетиков о рисках сушеного инжира

Сушеный инжир содержит много сахара и клетчатки, поэтому людям с диабетом и чувствительным кишечником стоит употреблять его с осторожностью. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова, сообщает «Царьград» .

Русакова пояснила, что высокая концентрация природных сахаров в сушеном инжире может быть опасна при диабете, нарушенной толерантности к глюкозе и ожирении. У людей с чувствительным кишечником избыток клетчатки способен вызвать вздутие, дискомфорт и слабительный эффект.

Диетолог также посоветовала соблюдать осторожность тем, кто принимает препараты для разжижения крови: витамин К в инжире может влиять на свертываемость. Возможны и индивидуальная непереносимость или аллергия, пишет kp.ru.

По словам Русаковой, свежий инжир предпочтительнее варенья: при нагревании часть полезных веществ теряется, а в варенье добавляют сахар. Взрослым диетолог рекомендует съедать от трех до пяти свежих плодов, детям старше пяти лет — один-два. Сушеным инжиром злоупотреблять не стоит из-за его высокой калорийности.