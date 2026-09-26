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    Диетолог Русакова предупредила диабетиков о рисках сушеного инжира

    Сушеный инжир содержит много сахара и клетчатки, поэтому людям с диабетом и чувствительным кишечником стоит употреблять его с осторожностью. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова, сообщает «Царьград».

    Русакова пояснила, что высокая концентрация природных сахаров в сушеном инжире может быть опасна при диабете, нарушенной толерантности к глюкозе и ожирении. У людей с чувствительным кишечником избыток клетчатки способен вызвать вздутие, дискомфорт и слабительный эффект.

    Диетолог также посоветовала соблюдать осторожность тем, кто принимает препараты для разжижения крови: витамин К в инжире может влиять на свертываемость. Возможны и индивидуальная непереносимость или аллергия, пишет kp.ru.

    По словам Русаковой, свежий инжир предпочтительнее варенья: при нагревании часть полезных веществ теряется, а в варенье добавляют сахар. Взрослым диетолог рекомендует съедать от трех до пяти свежих плодов, детям старше пяти лет — один-два. Сушеным инжиром злоупотреблять не стоит из-за его высокой калорийности.

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