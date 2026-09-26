Кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов для сердечников

Фитнес-браслеты и смарт-часы внимательно наблюдают за ритмом сердца и способны предоставить данные о рисках возникновения инсульта у владельца. Об этом в комментарии «Газете.ru» заявил кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он пояснил, что предсказать инсульт у человека медики могут только по определенным показателям, но отследить состояние организма, способное привести к приступу возможно через данные умных гаджетов.

«Мы можем [с помощью фитнес-браслетов] заподозрить изменение сердечного ритма, это позволяет нам говорить о прогнозах на будущее. То есть — не на ближайшие сутки, а на месяц или полгода», — заявил Кондрахин.

Кардиолог подчеркнул, что сами фитнес-браслеты владельца о возможном приступе не предупредят, но как источник данных о состоянии организма пациента для постановки диагноза очень полезны для врачей.

«Фитнес-браслет — не медицинский прибор, но заподозрить какую-то проблему мы уже можем», — пояснил Кондрахин.

Повышенное содержание соли в колбасах, консервах, соусах и других продуктах повышает давление, а с ним и риски заболеваний сердца, включая инфаркт и инсульт. С таким заявлением в среду, 23 сентября, выступила врач-эндокринолог и диетолог Армине Афонина. Она добавила, что переизбыток соли в пище также способен вызвать формирование камней в почках.