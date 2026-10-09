Нутрициолог Муратова предупредила о риске ботулизма в домашних консервах
Неправильное домашнее консервирование связано с серьезным риском ботулизма. Нутрициолог Наталия Муратова призвала соблюдать технологию заготовок и использовать проверенные рецепты, сообщает vse42.ru.
Муратова посоветовала выбирать способ заготовки с учетом того, как продукты будут использоваться зимой.
Одним из самых удобных вариантов эксперт назвала заморозку. Для нее подходят ягоды, брокколи, цветная капуста, сладкий перец, зеленый горошек и зелень. Томаты также можно заморозить для последующего приготовления блюд.
Ферментированные овощи, в том числе квашеная капуста, хорошо вписываются в рацион. При регулярном употреблении Муратова рекомендовала учитывать количество соли. Другие варианты заготовок — овощные смеси для супов, домашние томатные соусы, сушеные яблоки и ягоды.
«С домашними консервами нужна уже не творческая свобода, а соблюдение технологии. Неправильное консервирование, к сожалению, связано с серьезным риском ботулизма», — предупредила Муратова.