Диетолог Бобровский объяснил, как объемное питание помогает худеть

Объемное питание позволяет снижать калорийность рациона без голодовок и отказа от любимых блюд. Диетолог, врач-психотерапевт Андрей Бобровский объяснил принципы метода, передает «Вечерняя Москва» .

Основы метода заложила доктор Барбара Роллс в начале XXI века. Для похудения нужен дефицит калорий, но сокращать порции необязательно: овощи, фрукты, супы и другие продукты с высоким содержанием воды и клетчатки помогают сохранить сытость.

Бобровский привел пример: вместо 200 граммов мороженого можно взять 100 граммов десерта и добавить 200 граммов ягод или фруктов. Порция станет больше, а ее калорийность снизится. При этом эксперт посоветовал сохранять привычный вкус еды, а не заменять, например, шоколад супом.

Метод не запрещает отдельные продукты. Он делит их на четыре категории по калорийной плотности — количеству калорий в одном грамме. Долю менее калорийной еды можно увеличивать, более калорийной — сокращать, сообщает MIR24.TV.

По словам Бобровского, такой подход помогает контролировать вес и предупреждать его повторный набор. Это скорее формирование пищевых привычек, чем классическая диета. При разнообразном рационе объемное питание может стать пожизненным принципом.