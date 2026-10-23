Сегодня 07:30 Свекла против рака и диабета? Кому овощ поможет, а кому — навредит Эксклюзив

Здоровье

Интересное

Исследования

Еда

Питание

Ученые

Диабет

Обычная свекла, которую мы привычно добавляем в борщ и винегрет, привлекла внимание ученых: о ней говорят как об эффективном помощнике в профилактике ряда серьезных заболеваний, в том числе рака и сахарного диабета. Многие называют корнеплод природной аптекой. Чем так хорош этот овощ и кому все-таки следует употреблять его с осторожностью, разбирался 360.ru.

Кладезь витаминов и антиоксидантов На растущую популярность свеклы в научных кругах указывала профессор Лорен Болл из Университета Квинсленда. По ее словам, исследователи в первую очередь обратили внимание на способность свекольного сока положительно влиять на артериальное давление. Кроме того, овощ называли помощником спортсменов: якобы благодаря нему растут показатели в дисциплинах, требующих выносливости. И это не учитывая содержание в корнеплоде витаминов В и С, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина в беседе с 360.ru подтвердила: состав у свеклы действительно богатый. В ней также содержатся витамин Е, цинк, марганец, калий и магний в заметных количествах. «В свекле есть такие антиоксиданты, как беталаины и бетаин. Также в ней присутствуют полифенолы. А за ее яркий красный цвет отвечают бетацианины — особые пигменты из группы беталаинов», — рассказала специалист.

Отдельно собеседница 360.ru отметила природные нитраты. Свекла активно накапливает их из почвы в процессе роста. Обычно нитраты принято считать вредными, но у них есть и обратная, полезная сторона. «Попадая в организм, эти нитраты трансформируются в оксид азота. Он работает как мощный вазодилататор: расширяет наши сосуды, улучшает кровоток и снижает давление. Это отличный альтернативный источник оксида азота для организма», — подчеркнула Елена. Оксид азота способен снижать давление, и, по словам врача, исследования подтверждали такое действие и у самой свеклы, и у свекольного сока: по принципу, близкому к работе некоторых лекарств. Но все-таки заменить полноценное лечение овощ не может. Польза для сердца Помимо оксида азота, в дело вступают калий и магний. Магний благотворно влияет на сосуды, успокаивает нервную систему и участвует в активации АТФ — молекул энергии, которые вырабатывают митохондрии. Калий помогает выводить излишки жидкости, за счет чего снижается артериальное давление и уменьшается нагрузка на сердце.

Когда избыток жидкости уходит, объем циркулирующей крови уменьшается. В результате снижается давление, а сердцу становится значительно легче работать, ведь ему больше не приходится перекачивать лишний объем. Елена Соломатина

Также врач обратила внимание на бетаин. Это вещество защищает печень от жирового перерождения (неалкогольного стеатоза) — состояния, при котором орган страдает так же, как у человека с алкогольной зависимостью, хотя пациент просто неправильно питался. Наконец, свекла богата фолиевой кислотой, которая необходима для нормального деления клеток и особенно важна в период беременности.

Диабет и сладкая свекла: как они совместимы? Несмотря на то что свекла сладкая и в вареном виде обладает высоким гликемическим индексом, она способна принести пользу даже людям с сахарным диабетом. Секрет овоща кроется в клетчатке. «Если мы говорим не о свекольном соке, а именно о цельном корнеплоде, то пищевые волокна замедляют всасывание углеводов и жиров в кишечнике, предотвращая резкие скачки сахара в крови. Кроме того, клетчатка служит питательной средой для нашей полезной микробиоты», — указала Соломатина. Бактерии, в свою очередь, ферментируют эти волокна и вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты. Эти соединения регулируют углеводный и жировой обмен, а также защищают сердечно-сосудистую систему. А вот свекольный сок такого «компенсатора» лишен: полезной клетчатки в нем практически нет, зато концентрация простых сахаров крайне высока. Кроме того, сок не следует пить концентрированным, в больших количествах и на голодный желудок, а лучше разбавить и употребить после еды.

В нем много органических кислот, которые будут раздражающе воздействовать на слизистую желудка. А у кого язвы, гастриты и так далее, могут возникнуть изжога, боли и дискомфорт.

Свекла и онкологические заболевания Рассуждая о способности свеклы помогать организму при онкологических заболеваниях, врач подчеркнула: речь идет исключительно о профилактике и нутритивной поддержке организма, но ни в коем случае не о лечении. Заменить полноценную медицинскую терапию корнеплодом нельзя.

По словам собеседницы 360.ru, главный защитный эффект здесь обеспечивают именно мощные антиоксиданты овоща — беталаины. Механизм следующий: агрессивные свободные радикалы стремятся разрушить клеточные мембраны, белки и структуру ДНК, что может запустить процесс мутации клеток. Антиоксиданты же добровольно отдают радикалам свой электрон, нейтрализуют их и останавливают опасную цепную реакцию разрушения. Кроме того, оксид азота, который образуется благодаря свекле, улучшает микроциркуляцию, помогая организму эффективнее доставлять питательные вещества к здоровым тканям. В каком виде свекла полезнее всего Лучший вариант употребления свеклы, по мнению специалиста, — это в печеном виде, который меньше всего раздражает слизистую. Можно и отварную, но часть веществ в этом случае уйдет в отвар. Соломатина напомнила, что при склонности к синдрому раздраженного кишечника клетчатка может давать послабляющий эффект. И наконец, гипотоникам свекла может резко снизить давление, вплоть до нежелательного эффекта. «Если человек с пониженным давлением съел свеклу или выпил концентрированный сок, у него могут расшириться сосуды и начаться головокружение», — предупредила медик.