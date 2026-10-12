Ura.ru выяснил, какие части продуктов не стоит выбрасывать

Шеф-повара и рестораторы по всему миру придерживаются философии «ноль отходов» (Zero Waste). По их словам, некоторые части продуктов, которые принято выбрасывать, могут стать основой для блюд, пишет Ura.ru .

Головы и панцири креветок и лангустинов считают «золотым резервом» опытные кулинары. В них содержится концентрированный вкус моря, умами и пигменты. Эти ингредиенты можно использовать как основу для соусов и насыщенных бульонов, например классического французского соуса биск, который становится базой для ризотто, пасты с морепродуктами и крем-супов. Панцири лучше не просто варить, а сначала обжарить 7–10 минут на смеси сливочного и растительного масла, добавить лук, морковь, сельдерей и томатную пасту. Затем их заливают холодной водой и томят 45–60 минут с тимьяном и лавровым листом, после чего процеживают.

Ботву корнеплодов тоже не стоит выбрасывать. Ботва свеклы по вкусу напоминает мангольд, ботва редиса — рукколу с легкой остринкой, а морковная — петрушку с землистым оттенком. Неожиданный вкус дает ботва корнеплодов в соусе песто, если заменить ею базилик. Мелко нарезанную ботву можно обжарить с чесноком и чили пару минут и сбрызнуть лимоном — получится гарнир. Из «вершков» также готовят ботвинью — холодный суп на квасе.

Кожура и сердцевина фруктов и овощей — концентраты вкуса и витаминов. Из кожуры апельсина или лимона готовят цукаты, отварив предварительно 5 минут в воде и затем — в сахарном сиропе. Если высушить цедру в духовке, измельчить в кофемолке и смешать с солью, получится специя для рыбы или овощей.